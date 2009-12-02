Министра юстиции спрашивают, имеет ли Янукович право баллотироваться

Народный депутат Украины от фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ просит Министерство юстиции Украины разъяснить, имеет ли право дважды судимый Виктор ЯНУКОВИЧ баллотироваться на пост Президента Украины.

Соответствующий запрос депутат направил министру юстиции Николаю ОНИЩУКУ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Парламентарий напоминает, что в 2002 году в своей автобиографии кандидат на должность премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧ лично указал, что в «1968 году малолетним был осужден и направлен в колонию для несовершеннолетних», а «в 1970 году был осужден за причинение телесных повреждений средней тяжести».

«В связи с этим прошу предоставить информацию о том, имеет ли лицо, осужденное за уголовные преступления, даже при условии, что они сняты, юридическое право, в соответствии с украинским законодательством, баллотироваться на пост Президента Украины?», - говорится в запросе.

Как отмечается в сообщении, С.СОБОЛЕВА интересует юридическая сторона дела, поскольку он при этом убежден, «что морального права баллотироваться» у В.ЯНУКОВИЧА точно нет».

Депутат также просит министра проинформировать, какие вообще «ограничения налагает действующее законодательство Украины на лиц, которые были осуждены за уголовные преступления, при приеме на работу на государственную и дипломатическую службу, при зачислении на службу в правоохранительные органы и Вооруженные Силы, при поступлении в высшие учебные заведения, при усыновлении детей и пр.».

«Как известно, действующим законодательством предусмотрены определенные ограничения в отношении трудоустройства ранее судимых лиц. В частности, это касается службы в правоохранительных органах и Вооруженных Силах. Поэтому ситуация, когда на пост Президента Украины, Верховного главнокомандующего имеет право баллотироваться ранее осужденный, выглядит, мягко говоря, абсурдно», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Пресс-служба БЮТ сообщает, что ранее С.СОБОЛЕВ уже обращался к главе Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний Александру ГАЛИНСКОМУ с просьбой четко сообщить о том, когда и где именно отбывал наказание Виктор ЯНУКОВИЧ.

С.СОБОЛЕВ считает, что «такая информация является важной для избирателей, поскольку, в соответствии с социологическими исследованиями, почти 60% украинцев против того, чтобы главой государства был человек, который в прошлом сидел в тюрьме за уголовное преступление, причем еще и дважды».

По мнению С.СОБОЛЕВА, «В.ЯНУКОВИЧ умышленно подал в ЦИК недостоверную автобиографию, в которой скрыл судимости, чтобы ввести избирателей в заблуждение, утаив важную для них информацию».