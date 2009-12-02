«За Украину!» призывает Черновецкого убрать Ленина из центра Киева

Принять решение о демонтаже и переносе с центрального бульвара Киева памятника Ленину призывает Киевский городской совет и городского председателя народный депутат, координатор движения «За Украину!» по вопросам национальной обороны Иван Стойко. Об этом он заявил официальному сайту Гражданского движения «За Украину!»

«Этот монумент не составляет культурной ценности, а только разжигает вражду и провоцирует конфликты», - сказал он.

«В то время, когда страны Прибалтики и Польша вводят уголовную ответственность за распространение тоталитарной символики и культа коммунистических вождей, в центре Киева и до сих пор стоит памятник Ленину», - заметил член группы «За Украину!».

Депутат напомнил, что этот памятник уже выведен из государственного реестра культурных достопримечательностей и нет никакого смысла держать его в центре столицы, как символ раздора и противостояния.

Иван Стойко отметил, что Ленин вызвал миллионы жертв среди украинцев, ведь под его руководством были оккупированы украинские земли и организован первый голодомор 1921-1922 гг..

Он также подчеркнул, что в Украине действуют нормы Указов Президента №250/2007, №856/2008 но №432/2009, которые предусматривают демонтаж памяток тоталитарному режима.