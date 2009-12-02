Криль знает где купить газ - дешевый и без политики

Председатель партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ считает, что новое руководство Украины должно возобновить сотрудничество с Туркменистаном в газовой сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Новый Президент и новое правительство должны будут обеспечить диверсификацию поставок энергоресурсов в Украину. Одним из шагов в этом направлении должны стать налаживание прямого сотрудничества в газовой сфере с Туркменистаном», – убежден И.КРИЛЬ.

Он отметил, что в настоящее время сложились очень благоприятные обстоятельства, которые позволяют нам перевести вопросы диверсификации из плоскости разговоров в конкретные дела. С одной стороны, «Газпром» планирует сократить закупки туркменского газа почти втрое. С другой – Украина в декабре станет полноправным членом Договора об энергетическом сотрудничестве с ЕС. В соответствии с ним, на наше государство распространяются нормы и принципы европейского законодательства в энергетической сфере, в частности, в отношении обеспечения конкуренции на газовом рынке.

Как отметил народный депутат, у нашей страны есть достаточно успешный опыт газового сотрудничества с Туркменистаном. По его словам, «в 1990-е годы Украина напрямую покупала 35 миллиардов кубометров туркменского газа в год. Затем «Газпром» стал реэкспортером, но и тогда туркменский газ стоил для нашей страны дешевле, чем российский».

По мнению главы «Единого Центра», важно то, что Туркменистан никогда не использовал тему поставок энергоресурсов как элемент политического давления на наше государство. «Более того, у нас была практика, когда газ частично оплачивали услугами, предоставленными украинскими компаниями нашим партнерам», - отмечает И.КРИЛЬ.

До недавнего времени единственным препятствием для поставок туркменского газа в Украину было то, что «Газпром» закупал весь объем газа на границе России и Туркменистана. «Но сейчас ситуация изменилась. А со вступлением Украины в Договор об энергетическом сотрудничестве с ЕС есть возможность снять и политизацию этого вопроса. От сотрудничества Киева и Ашхабада выигрывают не только наши страны, но и Евросоюз, который получит доступ еще к одному источнику энергоресурсов. А Москва, кроме оплаты транзита туркменского газа по ее территории, улучшить собственный имидж цивилизованного игрока на газовом рынке», - считает И.КРИЛЬ.

«Туркменский газ всегда был дешевле, а условия сотрудничества всегда учитывали позицию украинской стороны. Поэтому украинской власти нужно использовать все возможности для того, чтобы возобновить украинско-туркменское сотрудничество в газовой сфере», – отметил И.КРИЛЬ.