МЧС ждет проект объекта «Укрытие»

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы планирует получить проект объекта «Укрытие» до 28 декабря.

Об этом в интервью проекту «УНИАН - Новости ЕС» заявил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

«В соответствии с графиком, мы ожидаем до 28 декабря уже получить проект объекта “Укрытие”, - сказал он.

По словам министра, сейчас проект, разработанный американской компанией “Холтек”, передан в Укргосинвестэкспертизу для того, чтобы отдать всем наблюдательным органам на согласование.

“Согласно предварительным выводам, проект реален, его можно реализовать”, - сказал В.ШАНДРА.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день пока сложно говорить о смете проекта, ведь он еще не утвержден. Вместе с тем, В.ШАНДРА отметил, что в ходе разработки проекта министерству удалось настоять на соответствии проекта критериям радиационной и ядерной безопасности.

«У нас были очень ожесточенные дискуссии на тему, можно ли удешевить сам проект, использовать более дешевые технологии, но от этого мог бы пострадать уровень обеспечения радиационной и ядерной безопасности, что является крайне важным для Украины. Поэтому министерство не поступилось своими требованиями, и «Холтек» учел все наши позиции», - сказал министр.

Он также отметил, что на сегодняшний день на счете фонда “Укрытие” есть достаточно средств для проведения работ в 2010-2011 году. Вместе с тем, по словам министра, Украина уже выразила готовность увеличить свой взнос в фонд в случае удорожания проекта, но в рамках тех 6,5%, в которых Украина принимает в нем участие.

В.ШАНДРА также сообщил, что в феврале проект может быть представлен на заседании Совета доноров, а завершение строительства предусмотрено на 2012 год.

Справка УНИАН. 20 ноября 1997 года между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития было заключено Рамочное соглашение о деятельности Чернобыльского фонда “Укрытие” в Украине. По этому соглашению, страны-вкладчики направляют взносы в фонд для реализации международных проектов, которые осуществляются на объекте “Укрытие”. Это, в первую очередь, касается крупнейшего проекта – строительства нового безопасного конфайнмента.

15 мая 2008 года ЕБРР принял решение выделить на фонд «Укрытие» 135 млн. евро, а 15 июля на заседании Совета стран-доноров было принято решение о предоставлении еще 60 млн. евро.