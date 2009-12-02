Сегодня в Киев прибывает новый посол США
08:40, 02 декабря 2009Политика
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Работал в России, Венгрии и Израиле...
Сегодня в Киев прибывает новый посол США Джон Теффт.
Кадровый дипломат, в Госдепе его считают одним из опытнейших американских специалистов по вопросам Восточной Европы и постсоветского пространства.
В 2005-2009 годах Теффт был послом Соединенных Штатов в Грузии, ранее возглавлял диппредставительство Америки в Литве. Работал в России, Венгрии и Израиле.
Как сообщают в украинском МИД, планируется, что сразу по прибытии Джон Теффт вручит копии верительных грамот министру иностранных дел Петру Порошенко.
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