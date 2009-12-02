Сегодня в Киев прибывает новый посол США Джон Теффт.

Кадровый дипломат, в Госдепе его считают одним из опытнейших американских специалистов по вопросам Восточной Европы и постсоветского пространства.

В 2005-2009 годах Теффт был послом Соединенных Штатов в Грузии, ранее возглавлял диппредставительство Америки в Литве. Работал в России, Венгрии и Израиле.

Как сообщают в украинском МИД, планируется, что сразу по прибытии Джон Теффт вручит копии верительных грамот министру иностранных дел Петру Порошенко.

ICTV