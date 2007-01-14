Ющенко и Дюрчань посадили калину возле школы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Венгерской Республики Ференц ДЮРЧАНЬ считают, что открытие венгерской школы на Закарпатье свидетельствует о толерантной политике Украины в отношении национальных меньшинств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время церемонии открытия общеобразовательной школы 1-2 степени с венгерским языком обучения в селе Чемонин Мукачевского района Закарпатской области.

Президент Украины назвал это событие выдающимся. Он отметил, что Закарпатье имеет очень давнюю и непростую историю. «Здесь переплелась судьба людей, которые представляли разные нации, мне кажется, что очень принципиальным является то, что мы в Украине открываем эту школу – это уважение к венгерскому национальному меньшинству», - сказал глава государства.

Он назвал политику закарпатцев толерантной: «Этот край демонстрирует толерантную политику по отношению к национальным меньшинствам, которая созвучна позиции Президента, центральной власти… И сегодня находит поддержку у десятков миллионов людей».

В.ЮЩЕНКО считает, что открытие школы с венгерским языком обучения свидетельствует о внимании в Украине к нацменьшинствам и показывает политику государства в области образования.

Президент назвал важным, что эта школа была построена за средства государства – это свидетельствует о том, какой государственный подход к нацменьшинствам, - сказал он, добавив, что в прошлом году были открыты 5 школ, а в этом планируется открыть такое же количество.

Ф.ДЮРЧАНЬ назвал политику Украины в отношении нацменьшинств толерантной. Он поблагодарил за это Президента, правительство, общественность. Обращаясь к присутствующим на празднике, Ф.ДЮРЧАНЬ призвал беречь школу, «гордость вашего села, своего закарпатского края… Берегите свою венгерскую национальность и силу Украины – она заслуживает этого».

Президент Украины и премьер Венгерской Республики перерезали символическую ленту, открывая школу, после чего посетили классы, сделали записи в книге почетных гостей, подарили книги на украинском и венгерском языках, а также посадили кусты калины перед школой.