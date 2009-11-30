БЮТ и НУ-НС снова хотят видеть на повестке дня "гриппозный" миллиард

Фракции БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” требуют от парламента немедленно рассмотреть вопрос о выделении 1 млрд. на борьбу с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим требованием сегодня на заседании Согласительного совета выступили представители этих двух фракций.

В частности первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН напомнил, что ВР не преодолела вето Президента на закон по этому вопросу. Он отметил, что правительство хорошо справилось с работой по преодолению первой волны эпидемии, но в Украине ожидается и вторая, и третья волны.

«Поэтому мы обращаемся с просьбой поставить снова на голосование рассмотрение законопроекта, который был направлен в комитеты на доработку, и внести в зал как можно скорее», - сказал А.КОЖЕМЯКИН. Он также отметил, что фракция БЮТ требует рассмотрения законопроекта о выделении средств на системное реформирование украинской медицины.

В свою очередь заместитель лидера фракции НУ-НС Александр ТРЕТЬЯКОВ поддержал предложение БЮТ по рассмотрению вопроса о выделении средств на борьбу с эпидемией гриппа.

«Наша фракция настаивает на том, чтобы мы рассмотрели еще раз законопроект о выделении средств на борьбу с гриппом», - сказал он.