Яценюк не позволит "дискриминировать русскоязычное население"

Лидер партии «Фронт перемен», кандидат в Президенты Арсений ЯЦЕНЮК исключает возможность досрочного вывода Черноморского флота России с территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что этого не будет. Он напомнил, что срок окончания пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины - в 2017 году.

«Меня удивляет позиция отдельных украинских политиков - одни досрочно выводят флот, а другие говорят, что флот будет стоять после 2017 года», - сказал А.ЯЦЕНЮК. При этом он заявил: «Они кто такие, чтобы брать на себя ответственность».

«Флот досрочно выводиться не будет, и в одностороннем порядке не будут пересматриваться ставки за пребывание флота на территории Украины», - добавил кандидат в Президенты.

Между тем А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что если Президент Украины «в 2016 году, опираясь на волю украинского народа, решит изменить судьбу этого договора, то тогда будем дискутировать о судьбе Черноморского флота».

Также на пресс-конференции он еще раз выразил убеждение, что украинский язык должен быть единственным государственным в Украине.

В то же время он заверил, что никому не даст возможности «дискредитировать и дискриминировать русскоязычное население».