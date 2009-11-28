Ющенко о Голодоморе, России и установлении правды

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что установление исторической правды о Голодоморе 1932-1933 годов, достойное чествование памяти его жертв чрезвычайно важны для формирования ценностей этого и следующих поколений граждан Украины.

Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, Президент Украины заявил в ток-шоу «Большая политика» на телеканале «Интер».

Глава государства особо отметил, что речь идет о выводах, которые должны быть сделаны для недопущения подобных трагедий в будущем.

«В преступлении 1932-1933 годов мы не обвиняем Россию, российский народ. Сегодня нет того государства и власти, которые совершили это преступление», - подчеркнул Президент. Вместе с тем, он напомнил, что при формировании диалога с Россией по этой теме выступал с предложением провести общее мероприятие по чествованию памяти жертв Голодомора. «Речь идет о христианской миссии... Наш долг - независимо от того, какая у тебя национальность, государственность, склонить головы и сказать слова уважения этим невинно убиенным людям», - отметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время Президент выразил убеждение, что Голодомор 1932-1933 годов, безусловно, можно считать актом геноцида. «Это не смерть от голода - это убийство голодом... За этим преступлением стоит документальная база, это шаг продуманный», - сказал он.

«Мы говорим о том, что спланированный в 1932-1933 году Голодомор был актом, направленным на уничтожение национального движения в Украине», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что именно крестьянство в тот период было основой этого освободительного движения.

В этом контексте Президент подчеркнул важность определения ответственных за это преступление. «Не вопрос в том, жив тот, кто это преступление творил, или нет. Речь идет о нашем отношении – что мы называем злом и добром. Если мы называем голод 1932-1933 годов в России, Казахстане, Украине злом, тогда мы должны сказать – организованное оно или нет. Если это зло организованное – это геноцид. Если так, то у этого преступления нет срока давности, и мы должны сказать, что за этим стоял коммунистический режим, коммунистическая власть. И эти выводы должно сделать нынешнее поколение», - отметил В.ЮЩЕНКО.