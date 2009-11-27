Гриценко: Президент не должен быть белым и пушистым гарантом

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что с целью эффективного управления государством Президент должен возглавлять правительство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата , об этом А.ГРИЦЕНКО заявил в эфире Первого национального телеканала.

“Система власти полностью прогнила – сверху до самого низа. Поэтому первое задание на посту Президента – восстановить управляемость государством и экономикой. Без этого ничего не выйдет”, - отметил политик.

А.ГРИЦЕНКО привел статистику: в государстве не выполняются 60% указов Президента и 70% решений судов.

“Такого никогда не было у нас, и такого нет в соседних государствах”, - подчеркнул он.

А.ГРИЦЕНКО заявил, что “в Украине нет демократии, ведь демократия – это закон и его соблюдение, а не произвол чиновников”.

“Если в любой момент проверяющие органы могут поставить на колени и растоптать любого предпринимателя – это не демократия. Если никто не верит, что можно пойти в суд и без взятки защитить свои права – нет демократии”, - отметил кандидат в президенты.

Для исправления такой ситуации, по мнению А.ГРИЦЕНКО, нужны «хирургические действия».

Кроме того, он предлагает изменить Конституцию, предоставив Президенту больше полномочий. В частности, в своей Конституции Порядка А.ГРИЦЕНКО предлагает сделать Президента главой правительства.

“Я считаю, что Президент не должен быть таким белым и пушистым гарантом, который не занимается ничем. Обещал – садись на седьмом этаже Кабмина, сам возглавляй правительство, и на протяжении всей каденции занимайся экономикой, энергетикой, внутренней и внешней политикой, отвечай перед людьми”, - заявил политик.

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что внес свой проект Конституции еще в январе – задолго до выборов – и предлагает всем «рейтинговым» кандидатам поддержать его.

“Если ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ, ЛИТВИН каждый день говорят, что они уже президенты – пусть поддержат этот проект. И уже в марте месяце будет новая Конституция. Если они этого не делают – это свидетельствует, что они просто боятся ответственности”, - считает А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, “необходимость изменения Основного Закона страны – это требование времени, а не ГРИЦЕНКО”. Также он выразил обеспокоенность, что «страна падает», доходя до точки, где либо ситуация изменится к лучшему, либо страна просто развалится”.

“Я не хочу допускать развала страны. И после выборов, когда разрушатся рейтинги так называемых «проходных», нужно будет изменять Конституцию именно в этом направлении», - заявил А.ГРИЦЕНКО.