У Винского к Тимошенко есть вопрос «морально-этического характера»

Лидер народно-патриотического объединения "За демократию и справедливость" Иосиф ВИНСКИЙ считает, что в методах, которые применяет премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, сочетаются анархо-синдикализм и авторитарные тенденции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этой организации со ссылкой на И.ВИНСКОГО.

"ТИМОШЕНКО – однозначно авторитарный лидер. В ней сочетаются анархо-синдикализм и авторитарные тенденции – такое странное сочетание. Оно меня очень тревожит", - сказал И.ВИНСКИЙ.

В то же время, по словам экс-министра транспорта и связи, у него к Ю.ТИМОШЕНКО есть и вопрос морально-этического характера. "Помните, когда у нас с ней был политический конфликт, она на одном из каналов обвинила меня в том, что я для того, чтобы баллотироваться на должность президента, осуществляю какие-то коррупционные деяния относительно "Укрпочты". Как оказалось, никакой коррупции не было. И, как оказалось, я и в президенты не баллотируюсь. Может ли быть Президентом Украины человек, который откровенно, на всю страну просто оболгал другого человека? Она же точно знала, что я не буду баллотироваться. Все это знали, потому что я об этом многократно говорил", - объяснил он.

И.ВИНСКИЙ рассказал, что Ю.ТИМОШЕНКО как премьер-министр тормозила реформирование системы, которая находится в управлении Минтранссвязи. Однако политик уверен, что его деятельность на посту министра еще получит справедливую оценку.

"Минтранс не был реформирован. Мы практически по всем направлениям транспорта и связи подготовили реформы. Безусловно, эти реформы серьезно били по карманам тех людей, которые наживались на системе, по сути, на ней паразитировали. За 2007 год прибыльная база государственных предприятий Министерства транспорта и связи составляла 42 млрд. За 2008 год - 57 млрд. То есть, мы на 35%, или на 15 млрд. грн. за год увеличили доходы государственных предприятий при моем пребывании министром транспорта. Я уверен, что придет еще время, когда люди, работающие в Минтрансе, будут вспоминать то, что я сделал для них и для системы Минтранса в целом", - подчеркнул политик.