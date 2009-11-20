Тимошенко «на правах хозяйки» похвалила результаты саммита в Крыму

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что сегодняшнее заседание глав правительств стран Содружества Независимых Государств прошло достаточно эффективно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге для журналистов после заседания.

«Я хотела бы отметить на правах хозяйки, что заседание проходило очень эффективно, и что мы рассмотрели сегодня более 20 вопросов, которые жизненно важны для наших стран», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в ходе заседания были подведены итоги борьбы с последствиями мирового финансового кризиса в каждой из стран.

«Было важно, потому что мы смогли обменяться опытом, лучшие достижения в каждой стране в борьбе с кризисом обсудить и положить в основу дальнейшей работы стран по преодолению мирового финансового кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что большая часть вопросов, рассматриваемых на заседании, касалась экономического сотрудничества и торговых отношений.

«Украина поддерживает все документы, которые сегодня были разработаны относительно оптимизации сотрудничества стран-членов СНГ в энергетической сфере. Документы, которые сегодня Украина, в том числе подписывала, - это решения о совместных мерах по преодолению последствий мирового финансового кризиса, план реализации, которых должен сыграть очень важную позитивную роль в оздоровлении наших экономик», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также подчеркнула важность подписания документов о согласованном развитии международных транспортных коридоров, поскольку реализация транзитного потенциала для Украины является приоритетным направлением.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила важность подписания решения об основных направлениях сотрудничества стран СНГ в инновационной сфере.

«Мы считаем, что это одно из главных решений, которое дает возможность нашим странам держать руку на пульсе развития самых главных научных достижений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что был подписан отдельный документ, касающийся активизации и координации борьбы с ВИЧ/СПИДом.

«У нас очень много важных документов, которые мы подписали. Но что хотела бы отдельно сказать, что все документы, которые подписаны, имеют важное практическое значение для всех стран-участниц СНГ. И сегодняшнее собрание говорит о том, что с каждым годом СНГ набирает сил, набирает оборотов в организации своей практической деятельности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.