Ющенко проведет СНБО

Сегодня в 12.30 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает официальный сайт Президента, в повестку дня заседания включены такие вопросы: о ходе переговорного процесса между Украиной и Европейским Союзом по подписанию Соглашения об ассоциации, включая положение о создании Зоны свободной торговли; о мерах по безотлагательному улучшению финансирования Вооруженных сил Украины для преодоления кризисного состояния их боеспособности.