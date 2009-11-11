Депутат БЮТ о Ющенко, цинизме, эпидемии и соцстандартах

Сегодняшние обвинения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО являются попыткой дискредитировать работу правительства.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии народного депутата от БЮТ Олега ЛЯШКО.

«Обзывать премьер-министра «бомжем» и отказываться подписывать закон о выделении средств на спасение граждан от гриппа может лишь циничный человек», – сказал он.

По мнению О.ЛЯШКО, заявление В.ЮЩЕНКО об отказе подписать закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа в Украине является наглядным примером того, как «Президент заботится о народе».

«Он не хочет выделить 1 млрд. грн., чтобы больницы закупили лекарства, и мы спасли сотни людей. В то же время Президент обещает с телеэкранов, что подпишет закон о повышении соцстандартов, который является абсолютно популистским и экономически необоснованным. Там на все необходимо по меньшей мере 70 млрд. грн. В стране таких средств сейчас нет», – подчеркнул О.ЛЯШКО.

Он отметил, что Президент, в первую очередь, «должен заботиться о здоровье граждан, а не делать себе политическую рекламу в канун выборов».

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом.

Законом определено, что распорядителем этих средств будет Министерство здравоохранения.

Сегодня, 11 ноября, Президент Украины заявил, что намерен ветировать закон о выделении 1 млрд. грн. из средств Национального банка Украины на преодоление эпидемии гриппа.

Между тем Кабинет министров Украины сегодня на заседании принял обращение к Президенту о необходимости подписания закона о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.