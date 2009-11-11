Литвин: парламент преодолеет вето Президента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что возможное вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон о выделении 1 млрд. грн. из средств Национального банка Украины на борьбу с эпидемией гриппа будет преодолено.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН сказал, отвечая на вопрос журналистов во время пресс-конференции сегодня в Луганске.

«Я считаю, что Президенту стоило бы подписать данный закон, а парламенту - обеспечить тотальный контроль над тем, чтобы выделенные деньги были использованы исключительно по назначению, не через коммерческие структуры, а непосредственно государством», - отметил он, добавив, что на эти деньги нужно было бы закупить необходимые лекарства и медицинское оборудование.

В.ЛИТВИН заметил, что не хотел бы продолжения практики введения законов в действие за подписью председателя Верховной Рады Украины, «поскольку это не его функция», и такие случаи, убежден руководитель парламента, «должны быть исключительными».

По словам В.ЛИТВИНА, обязанностью главы государства является «проверить, соответствует ли данный закон Конституции Украины». «Я утверждаю, что соответствует», - заявил руководитель парламента, добавив: «Если есть другие мнения, можно обратиться в Конституционный Суд».