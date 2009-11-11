ЦИК дала от ворот поворот сразу 15 кандидатам в президенты

Центральная избирательная комиссия отказала 15 гражданам в регистрации кандидатами на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такие решения были приняты сегодня на заседании ЦИК.

Так, Центризбирком не зарегистрировал Александра ГОРДИЙЧУКА, Елену ОСНАЧ, Александра ЛУЗАНА (Славянская партия), Анну КОСТИВ, Александра ВАЩЕНКО, Александра ОГОРОДНИКОВА, Василия ГАНДУЛЮ, Юлию ПЕТЛЁВАННУЮ, Петра РЕКАЛО, Анатолия ПОЛИЩУКА, Михаила ГАМАНЮКА, Александра ВРЕТИКА, Артема ПОЛЕЖАКА, Олега ОМЕЛЬЧЕНКО и Сергея МАРТИЯНА.

ЦИК мотивировала свои решения ненадлежащим оформлением претендентами поданных документов и отсутствием у них денежного залога в 2,5 млн. грн., необходимого для участия в выборах.

Согласно Календарному плану подготовки выборов Президента Украины, сегодня истекает срок, в который можно повторно подавать документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты в случае отказа ЦИК в регистрации.