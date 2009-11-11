Ющенко посчитал, сколько будет стоить «Прима», и завернул акцизы на табак

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом закон Украины «О внесении изменений в законы Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и «О ставках акцизного сбора на табачные изделия».

Как сообщили в пресс-службе главы государства, предложения Президента во время рассмотрения указанного закона на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять первый заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК.

В своих предложениях глава государства отмечает, что не может подписать данный закон из-за того, что повышение ставок акцизного сбора на табачные изделия создаст риск поступления в Украину контрабандной продукции.

В качестве аргумента в пользу этого утверждения в предложениях Президента приведены следующие расчеты: “розничная цена на сигареты без фильтра «Прима» в Украине вырастет с 3,25 гривни за пачку до 4,64 гривни, сигареты с фильтром «Бонд» – с 5,50 гривни до 8,12 гривни. В Российской Федерации розничная цена таких сигарет в эквиваленте к гривне составляет соответственно 2,21 гривни и 5,24 гривни”.

Кроме того, Президент считает, что установление новой (увеличенной) ставки акцизного сбора на табачные изделия может привести к сокращению производства и, соответственно, уменьшению объемов их продажи. Как следствие, мобилизация поступлений в государственный бюджет Украины, в том числе с налога на прибыль предприятий, налога на добавленную стоимость, может быть не обеспечена. Сокращение производства табачных изделий может привести к увольнению работников отрасли.

Также Президент отмечает, что увеличение ставок акцизного сбора предлагается осуществить без соблюдения правил, установленных законом Украины «О системе налогообложения», который является базовым законодательным актом, определяющим принципы построения системы налогообложения в Украине.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО указывает, что пунктом 6 статьи 1 раздела І закона предлагается исключить статью 57 закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», которой установлено, что областные и районные советы при утверждении соответствующих бюджетов должны исходить из того, что среднемесячная зарплата работников исполнительного аппарата совета не должна превышать среднемесячную заработную плату работников аппарата соответствующей местной государственной администрации».

По его мнению, исключение названной статьи может привести к повторению ситуации, сложившейся в 2008 году, при которой среднемесячная заработная плата работников исполнительного аппарата областных и районных советов устанавливалась на значительно более высоком уровне, чем работников соответствующих государственных администраций. Это создаст напряженность на местах и потребует дополнительных расходов местных бюджетов на выплату заработной платы в условиях сложной ситуации с обеспечением их доходной части, что приведет к отвлечению ресурсов из других важных направлений использования средств этих бюджетов.

Также Президент отмечает, что Конституционный Суд Украины решением от 20 мая 2009 года № 11-рп/2009 признал положения статьи 57 закона о госбюджете на 2009 год соответствующими Конституции Украины.