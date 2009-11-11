Тимошенко: эпидемия не ослабляет хватку, динамика угрожающая

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что с 8 по 10 ноября уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине вновь увеличился более чем в 2,5 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на заседании Кабинета министров.

«С 8 по 10 ноября мы видим увеличение показателя в 2,5-3 раза. И это свидетельствует о том, что эпидемия не ослабляет свою хватку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что 8 ноября появилась некоторая тенденция к снижению заболеваемости, когда было зарегистрировано 34,443 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, а уже на 10 ноября количество заболевших достигло 90,592 тыс. человек.

По ее словам, 9 ноября в Украине в результате осложнений после гриппа умерло 19 человек, а 10 ноября – 15 человек.

«Это динамика угрожающая, и она требует снова срочного, более активного вмешательства и более активных действий», - уверена она.

Премьер-министр сообщила, что сегодня на заседании правительства планируется принять более десяти решений в области здравоохранения, в том числе о создании государственной интервенционной сети аптек, по неотложному переоснащению санэпидемстанций, о запрете продаж без рецептов врачей сильнодействующих медпрепаратов, об оплате врачам сверхнормативных часов работы, о сохранении заработной платы работникам образования на время действия карантина, о вакцинации, также о запрете рекламы лекарственных средств.