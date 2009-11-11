Ющенко: Тимошенко приближает страну к дефолту

Украина в следующем году потратит на возврат внешних долгов 22 млрд. грн. - столько, сколько тратит за год на образование, медицину и армию вместе взятые.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил вчера, 10 ноября, в Херсоне во время встречи с избирателями.

С точки зрения главы государства, такая ситуация сложилась по вине действующего правительства Украины, которое для покрытия дефицита бюджета сделало крупные внешние заимствования.

«До прихода правительства Тимошенко объем внешнего долга составлял до 80 млрд. грн. Текущий год мы завершим с объемом внешнего долга более 200 млрд. грн. А в бюджет 2010 года уже заложен объем внешнего долга страны более 300 млрд. грн. Как отдавать эти долги, никого в правительстве не интересует», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он считает, что такая политика правительства направлена на один результат – дотянуть до конца первого квартала 2010 года и любой ценой победить в предстоящих президентских выборах.

Также Президент выразил удивление по поводу ситуации с кратковременными заимствованиями правительства под ценные бумаги Кабинета министров.

«Они (члены Кабмина - УНИАН) занимают деньги на полгода почти под 30% годовых. Кто и как будет отдавать деньги с такими процентами и с нынешним дефицитом бюджета?» - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, такими действиями нынешний Кабмин вымывает свободные деньги с внутреннего финансового рынка Украины, которые могли быть привлечены бизнесом для финансирования инвестиционных проектов, и в целом приближает страну к дефолту.