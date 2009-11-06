В Секретариате Ющенко уже заговорили о переносе выборов на 30 мая

Заместитель главы Секретариата Президента Украины, представитель Президента в Верховной Раде Украины Игорь ПОПОВ не исключает введения чрезвычайного положения в стране, если правительству не удастся взять под контроль ситуацию с эпидемией гриппа.

Такое мнение он высказал в авторской статье «Выборы ведут к "свиному" сценарию», размещенной сегодня на «Украинской правде».

По мнению И.ПОПОВА, эпидемия гриппа радикально изменила ход избирательной кампании в Украине. «Изменена приоритетность вопросов повестки дня, поломаны планы агитационных кампаний, штабы срочно пересматривают набор технологий для продвижения своих кандидатов», - пишет автор.

По его словам, предварительные попытки набрать рейтинг за счет скандалов с «липовыми» дипломами», «педофилией» и прочее не дали ожидаемых результатов. «Оставался единственный инстинкт, на котором можно заработать электоральные дивиденды – страх», - отметил он.

По его мнению, приход калифорнийского штамма гриппа в Украину оказался очень своевременным. «Без информационной кампании вокруг этого порядок кандидатов в рейтинге вряд ли изменился бы и до 7 февраля. Именно кризис, всеобъемлющий, с привлечением каждого гражданина, с эмоциями и паникой – может реально повлиять на результат выборов», - отмечает заместитель главы секретариата.

В то же время он сразу отбрасывает искусственный характер эпидемии. «Специалисты доказывают, что она таки есть, и что действительно болезнь серьезна и бороться нам с ней - не одна неделя. К сожалению, приход эпидемии мы проспали, равно как и приход финансового кризиса», - отмечает автор статьи.

«Первые десять дней борьбы с гриппом – 10:0 в пользу эпидемии. Система власти реагирует достаточно медленно и часто непрофессионально, в борьбе больше политики, а не профессиональности.

Если дальше будет так же, и количество больных будет расти, непременно возникнет вопрос введения чрезвычайного положения. В этом вопросе должен быть минимум субъективизма и политиканства.

Если в действующих правовых условиях власть не справится – нужно вводить чрезвычайные условия в отношении правил, процедур и менеджмента», - считает И.ПОПОВ.

По его словам, чрезвычайное положение даст возможность взять под контроль внутренних войск и подразделений МЧС распределение лекарств, соблюдение обязательности запрещения массовых мероприятий, выполнения решений СНБО без политических дискуссий и, наконец, минимизирует появление политиков с комментариями по медицинским нюансам. Менеджмент операции через единую вертикальную систему штабов с четким подчинением уберет бюрократические преграды и конкуренцию ведомств.

«Будем надеяться, что правительство справится с эпидемией и без чрезвычайного положения, но если вирус и паника не будут погашены – руководитель правительства предстанет перед серьезной дилеммой», - надеется заместитель главы СП.

По его мнению, выпустить ситуацию из-под контроля – это прямая угроза национальной безопасности. «Внести представление о чрезвычайном положении – это перенесение избирательной кампании и потеря шансов на победу», - отмечает он.

Также он отмечает, что уже сегодня эпидемия ставит вопрос о равенстве кандидатов и прав избирателей. «Режим карантина действует в областях одного политического "цвета" и не действует в других, что влияет на доступ избирателей к информации. Запрещение массовых мероприятий больше ударило по оппозиционным кандидатам, потому что кандидаты при власти могут посещать карантинные области, встречаться с активом, с прессой в рамках борьбы с эпидемией, оппозиционные кандидаты, таким образом, являются дискриминированными», - отмечает он.

Говорит И.ПОПОВ и о других рисках хода избирательной кампании в условиях карантина, в том числе и планах уточнения списков избирателей, набора людей в избирательные комиссии.

«Имея более 2 месяцев до дня голосования, вполне возможно преодолеть первую волну калифорнийского гриппа и не допустить следующие волны. Однако в случае объявления чрезвычайного положения выборы нужно будет не приостанавливать, а переносить», - считает заместитель главы СП .

«В случае действия режима чрезвычайного положения на протяжении двух месяцев новой датой выборов может стать 30 мая, одновременно с местными выборами, что, кстати, сэкономит государству миллиард гривен. Одновременные выборы осложняют работу комиссий, однако в условиях экономического кризиса нужно экономить», - подчеркивает он.