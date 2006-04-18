«Телезвезда». Подведение итогов всеукраинского народного рейтинга

В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов всеукраинского народного рейтинга «Телезвезда». Организаторы рейтинга – журнал «Теленеделя» - расскажут о том, какие программы, сериалы, актеры и ведущие украинских телеканалов больше всего понравились зрителю. Итоги рейтинга народной популярности будут озвучены впервые. В пресс-конференции примут участие: директор группы телевизионных изданий группы компаний «Украинский Медиа Холдинг» Александр Михайлов, директор «Теленеделя - Киев» Антонина Осадчая (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).