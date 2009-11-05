Как украинцы относятся к Лукашенко (опрос)

Киев. 5 ноября. УНИАН. Большинство украинцев положительно относятся к белорусам и Президенту Беларуси Александру ЛУКАШЕНКО.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН данные социологического исследования, проведенного Центром Разумкова.

По оценкам респондентов, в Украине преобладает положительное, доброжелательное отношение к белорусам (70%). Лишь 2,4% опрошенных считают, что это отношение – отрицательное или критичное.

Нынешние отношения между Украиной и Республикой Беларусь 41,9% украинцев называют хорошими. Менее трети опрошенных считают их нестабильными, и только 5,7% - плохими.

Как отмечают в Центре Разумкова, в оценках перспектив развития украинско-белорусских отношений преобладает оптимистичный подход: почти половина респондентов ожидают, что в ближайшие годы эти отношения улучшатся, а около трети склоняются к мнению, что эти отношения останутся без изменений. Перспективу ухудшения отношений видят лишь 0,5% респондентов.

Среди сфер, в которых в первую очередь необходимо развивать двусторонние отношения, подавляющее большинство опрошенных называют торгово-экономическую сферу. Реже всего называли гуманитарную сферу и сферу безопасности. На необходимость первоочередного развития отношений в других сферах указывали от 20% до 30% респондентов.

Ожидания граждан от визита в Украину А.ЛУКАШЕНКО в целом положительные. Почти две трети респондентов (61,3%) ожидают, что этот визит улучшит двусторонние отношения Украины и Беларуси. При этом 17% респондентов считают, что визит качественно улучшит весь комплекс двусторонних отношений, а 44,3% ожидают положительных изменений в отдельных сферах сотрудничества. Не ожидают положительных изменений 16,6% опрошенных.

Оценивая свое отношение к Президенту соседнего государства, более половины граждан Украины (56,8%) назвали его положительным, и только 3,9% опрошенных выразили отрицательное отношение к А.ЛУКАШЕНКО. Остальные респонденты имеют нейтральное или неопределенное отношение к Президенту Республики Беларусь.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 26 октября по 1 ноября. Опрошены 2010 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и Крыму по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям.

Опрос осуществлялся в 129 населенных пунктах. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал УНИАН, сегодня начался двухдневный официальный визит в Украину Президента Беларуси А.ЛУКАШЕНКО.