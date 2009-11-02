Грипп изменит повестку дня избирательной кампании - эксперты

Эпидемия гриппа в Украине изменит повестку дня избирательной кампании, убеждены эксперты. Правда, есть и мнения относительно искусственно спровоцированной паники с целью повлиять на ход президентской гонки.

О введении чрезвычайного положения и отмены президентских выборов сейчас говорить рано, сказал "Немецкой волне" председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко. Но, по его мнению, эпидемия приведет к затягиванию с внесением изменений в избирательный закон, который раскритиковал Совет Европы и Конституционный суд Украины, а также осложнит формирование избирательных комиссий. Черненко уверен, что ведущие кандидаты по полной программе воспользуются эпидемией для политической саморекламы.

В свою очередь член правления общественной организации "Альянс Майдан" Владимир Мартынюк подозревает власти в искусственном преувеличении масштабов эпидемии и ставит под сомнение само ее наличие. Мартинюк напомнил, что вопреки порядку, карантин объявлен сразу на центральном уровне. А поводом для этого стали статистические данные о смертности от простудных болезней. Они повлекли панику в обществе, потому что, как считает Мартынюк, были опубликованы впервые за последние десятилетия: "Мы же нашли статистику, согласно которой в прошлом году в Америке на то же самое количество душ населения было вдвое больше смертей от воспаления легких, простуды и так далее. Но никто при этом не объявлял никаких чрезвычайных положений".

Общественный активист назвал "манипулятивными" подборки новостей большинства средств массовой информации. И напомнил, что соседняя с пораженными гриппом областями Польша отрицает наличие эпидемии на своей территории. Искусственное нагнетание паники, по мнению Мартынюка, выгодно прежде всего, главе правительства, потому что позволяет отвлечь внимание общества от провалов правительственной политики и ограничить избирательную активность ее политических конкурентов.