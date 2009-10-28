Богословская назвала врага №1 украинского народа

Кандидат на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ считает, что количество госслужащих должно быть сокращено вдвое.

«Украинские чиновники стали новым классом, средством производства которого является ручка и бумага. За одну подпись они берут столько, сколько зарабатывает небольшой город за год и с этим нужно покончить», - заявила И.БОГОСЛОВСКАЯ в комментарии, переданном УНИАН.

Депутат обратила внимание на то, что количество госслужащих, начиная с 1999 года, ежегодно увеличивается.

«Например, с 2004 г. по 2008 год чиновников увеличилось на 40 тыс. человек, до 290 тыс. И что характерно, из них 9 тыс. – руководители. Хотя о чем можно говорить, если сегодня у 21 министра работает 150 замов, а в патронатной службе Юлии ТИМОШЕНКО – 80 человек, хотя еще в 2004 г. было 43. И всем этим людям платят за наш счет зарплату, оборудуют кабинеты, дают служебные автомобили», - говорит кандидат на пост Президента Украины.

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, увеличение количества чиновников связано с желанием Ю.ТИМОШЕНКО дать «политическую взятку» своим сторонникам или оппонентам.

«К сожалению, в Украине власть – это инструмент обогащения. У нас портфелями рассчитываются за поддержку на выборах, финансирование избирательных кампаний, закрытие уголовных дел и т.д. А потом эти люди приходят в свои кабинеты и начинают работать на себя, а не на страну. Раздают земли, организовывают тендеры среди «своих» фирм, возмещают НДС только тем, кому «нужно», - подчеркивает кандидат на пост президента.

Чтобы разорвать этот порочный круг И.БОГОСЛОВСКАЯ предлагает провести аттестацию и сократить количество госслужащих с 290 тыс. до 150 тыс. человек.

«У каждого министра должно быть не 10 заместителей, а 3-4. В патронатной службе премьер-министра не может работать больше 20 человек и т.д. Если мы хотим вернуть престиж работы государственного служащего, мы обязаны реформировать госслужбу. А именно: провести аттестацию, сократить количество чиновников, повысить им зарплаты, ввести институт госсекретарей», - отмечает кандидат.

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, реформа госслужбы является одним из центральных пунктов её избирательной программы «Дорога правды».

«Нужно признать, что власть сегодня – враг №1 украинского народа. Она занимается грабежом, но не делает ровным счетом ничего для улучшения жизни людей. И реформы нужно начинать именно с неё», - резюмирует И.БОГОСЛОВСКАЯ.