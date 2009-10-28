«Киев летит в долговую яму», – заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, комментируя выполнение городского бюджета за 9 месяцев.

«Долги города катастрофически растут. Недовыполнение доходной части бюджета приближается к 6 миллиардам гривен, и ситуация ухудшается с каждым днем», – отметил оппозиционный депутат.

По данным Дмитрия Андриевского, самое большое недовыполнение поступлений от налогов на доходы физических лиц (1,244 миллиарда гривен), продажи земли и нематериальных активов (1,07 миллиарда гривен) и непонятных «других поступлений» (2,1 миллиарда гривен).

«Фантастические бюджетные прожекты и обещания Черновецкого, как мы и предупреждали, оказались мыльными пузырями, – подчеркнул Андриевский. – Ни один из этих сомнительных с правовой точки зрения и откровенно незаконных прожектов – ни платные обеды с чиновниками, разрекламированная распродажа автопарка, увеличение стоимости парковки, блокировка колес, введения разных поборов и тому подобное не принесли в бюджет города ни копейки».

Выполнение расходной части бюджета, по словам Дмитрия Андриевского, свидетельствует о приближении бюджетного коллапса.

«На сегодня финансирование города недополучило каждую третью запланированную гривню. На 875 миллионов гривен недофинансирована строительная отрасль, на 677 миллионов гривен – социальная защита и социальное обеспечение, на 204 миллиона гривен – здравоохранение. Почти 2 миллиарда гривен составляют долги перед государством. Город уже проел 1,2-миллиардную ссуду: за последний месяц коммунальная сфера влезла в долги – больше чем на 73 миллиона гривен. Бюджетные прогнозы на последний квартал не утешительны. Киев усилиями Черновецкого летит в долговую яму. И исправить положение эта власть не сможет», - отметил Андриевский.