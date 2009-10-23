Литвин о выборах, педофильских сканадалах и уничтожении оппонентов

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что президентская кампания-2010 в Украине будет борьбой на уничтожение оппонентов.

Об этом он заявил в эфире телеканала Рада.

По его словам, это “будет нетипичная политическая кампания”.

Он отметил, что будет происходить “борьба на уничтожение оппонентов, понимая, какая цена этих выборов”.

“Поэтому эти педофильские и другие скандалы – только цветочки по сравнению с тем, что нас ожидает”, – сказал В.ЛИТВИН.

По словам председателя ВР, во время кампании важно не подорвать доверие граждан к стране и “окончательно не унизить Украинское государство в глазах международного сообщества”.

Также он отметил, что важно не допустить такого развития событий, как во время выборов 2004 года. В то же время спикер прибавил, что нанятые заграничные технологи работают именно в этом направлении. Он подчеркнул, что эти технологи финансируются за счет того, что “людей обворовали”, и за эти средства наняли технологов, чтобы иметь возможность “сесть на голову” людям окончательно.

В.ЛИТВИН отметил, что все будет делать для того, чтобы выборы прошли прогнозировано.

Он считает, что если допустить реализацию сценариев, которые разрабатываются в настоящее время, то “2004 год будет нам казаться идиллией и торжеством и праздником демократии”.

Он прогнозирует, что 3 ноября (на этот день запланировано рассмотрение в парламенте изменений в законодательстве о выборах Президента Украины) только начнется внесение изменений в закон о выборах Президента Украины. По его словам, две политические силы – Партия регионов и БЮТ – пытаются “приватизировать этот процесс”.

“К добру это в Украине не приведет”, – отметил В.ЛИТВИН.