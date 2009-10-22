ВР внесла изменения в госбюджет

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 235 из 441 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Во время первой попытки голосования за данный закон ВР не смогла его принять, поскольку проголосовали лишь 208 (при необходимых 226 – УНИАН) из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламенту удалось принять данный закон лишь после того, как были исключены поправки к данному закону, которые касались акций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму не более 18.600.000 тыс. грн.

Данным законом предусмотрено повысить ставки акцизного сбора на табачные изделия.

Кроме того, данным законом предусматривается списать НАК «Нафтогаз Украины», ее дочерним компаниям «Укргазвыдобування» и «Укртрансгаз» пеню и штрафные санкции, начисленные контролирующими органами за нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства.

Кроме того, увеличиваются расходы на потребности Министерства иностранных дел Украины. В частности, предусматривается увеличение на 10 млн. грн. средств для расширения сети собственности Украины за рубежом для потребностей дипломатических учреждений Украины. Кроме того, на 75 млн. грн. увеличено финансирование для функционирования заграничных дипломатических учреждений Украины.

В то же время ВР не поддержала предложение об увеличении на 17 млн. грн. расходов Верховной Рады Украины на погашение задолженности за проживание народных депутатов Украины в гостиницах.

Как отметил заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ), эти деньги необходимы, но чтобы не рисковать целым законом, поскольку один раз Президент Украины В.ЮЩЕНКО уже применил вето к закону, где увеличивались расходы на потребности парламента, это предложение не нужно поддерживать.

В сессионном зале народный депутат Украины Ярослав СУХОЙ (фракция Партии регионов) выкрикнул реплику: «Ну, и живите на вокзале».

Кроме того, изменениями увеличены средства на финансирование прикладных исследований в сфере военной обороны государства. На это предусмотрено выделить 202,280 тыс. грн.