Рада приняла закон об организации своей деятельности

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 366 народных депутатов из 431 зарегистрированного в сессионном зале.

Закон состоит из 3 статей. В частности предусмотрено, что организация и порядок деятельности Верховной Рады Украины устанавливаются Конституцией Украины, законами Украины о статусе народных депутатов Украины, о комитетах Верховной Рады Украины, о временных специальных и временных следственных комиссиях Верховной Рады Украины, другими законами Украины и Регламентом Верховной Рады Украины. Порядок работы Верховной Рады Украины устанавливается Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады Украины. Верховная Рада Украины в соответствии с Конституцией Украины принимает Регламент Верховной Рады Украины - специальный акт, которым устанавливаются парламентские правила и процедуры осуществления Верховной Радой Украины конституционных полномочий во исполнение соответственно законодательной, учредительной, контрольной или другой функции. Данный Закон вступает в силу со дня его опубликования.