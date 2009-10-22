БЮТ не даст Омельченко рассказать ПАСЕ о скандале с Артеком?

Сегодня на заседании фракции БЮТ было принято решение об отзыве нардепа Григория Омельченко из состава постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, где нардеп был представителем фракции БЮТ. Вместо Омельченко в члены постоянной делегации в ПАСЕ фракция решила рекомендовать Сергея Соболева - заместителя председателя фракции БЮТ.

Такое решение, сообщает пресс-служба блока, было принято в связи с исключением Омельченко из состава фракции из-за его “коррупционной деятельности, низкого морального поведения и циничной клеветы на коллег по фракции”.

“Своими последними заявлениями, циничной клеветой на коллег по фракции, Григорий Омельченко продемонстрировал всей общественности, что политическими оппонентами БЮТ Г. Омельченко определена роль политического киллера”, - говорится в сообщении об исключении Омельченко из фракции.

Интересно, что в изложении бютовца Сергея Мищенко, который сегодня комментировал журналистам исключение Омельченко из фракции, причины выглядели совсем иначе: мол, Омельченко сам вышел из партии «Батькивщина» и «этим показал, что он не хочет быть в партии, и не хочет быть во фракции».

Напомним, что Григорий Омельченко в ноябре собирался выступить на заседании профильного комитета ПАСЕ с докладом относительно “артековского” дела о развращении детей.