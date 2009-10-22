По Черновецкому 3-комнатная квартира в Киеве должна стоить 35 тысяч гривен?

Бюджет не наполняется из-за преступно неэффективной продажи коммунального имущества и земли. Об этом в интервью журналистам заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

Как сообщил оппозиционный политик, за 2007-2008 годы в Киеве было отчуждено больше 2 миллионов квадратных метров коммунальной собственности по цене 554 гривен за квадратный метр.

«При средней площади трехкомнатной квартиры в 70 метров квартира, по расценкам Черновецкого, должна стоить 35 тысяч гривен!» - заявил Дмитрий Андриевский.

Кроме того, по его информации, в 2007-2008 годах разным лицам было передано больше 2,5 тысяч гектаров земли. Потери бюджета при этом составили больше чем 20 миллиардов гривен: 135 земельных участков площадью 234 гектара продано по демпинговым ценам. Лишь три были куплены на аукционах.

«Например, участок по адресу Протасов Яр, 23 площадью в 5 гектаров продали за 2 миллиона гривен, а реальная стоимость этой земли 108 миллионов гривен. Другой пример – участок КП «Ипподром» площадью 526 гектаров рыночной стоимостью 100 миллионов долларов передан по теневым схемам неизвестным структурам по решению Черновецкого», - отметил Дмитрий Андриевский.