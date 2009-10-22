Ющенко едет на Харьковщину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 22 октября осуществит однодневную рабочую поездку в Харьковскую область.

Как сообщал УНИАН, в ходе поездки запланировано проведение Всеукраинского совещания «С любовью и заботой к детям» под председательством главы государства.

На совещании будет рассмотрен вопрос дальнейшего усиления защиты прав и оказания помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской заботы, в частности: преодоление детской беспризорности и безнадзорности; создание условий для реализации права каждого ребенка на воспитание в семье; усиление государственной поддержки и повышение социального престижа усыновления; повышение эффективности деятельности и первоочередных задач власти в этой области.

Планируется также встреча В.ЮЩЕНКО с представителями интеллигенции Слобожанщины.