Из-за повышения соцстандартов легкая промышленность уйдет в "тень"?

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что закон о повышении социальных стандартов приведет к тенизации легкой промышленности.

Как сообщает пресс-служба Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, представители Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности обратились к Н.КОРОЛЕВСКОЙ по поводу принятого парламентом соответствующего закона.

В своем обращении они заявили, что предприятия легкой промышленности вынуждены будут уходить в тень или закрываться, если закон о повышении социальных стандартов вступит в силу.

Представители «Укрлегпрома» утверждают, что если с введением закона государство хотя бы минимально не поддержит отрасль, около 12 тыс. предприятий мгновенно пострадают.

«Изымать деньги на повышение зарплат работодателям просто неоткуда», - сказала исполнительный директор объединения Татьяна ЗАМОРОКО.

Среди нынешних проблем легкой промышленности она отметила чрезмерные взносы в Фонды социального страхования, а также значительную тенизацию отрасли.

«Проблему тенизации отрасли нужно решать комплексными мерами, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Однако значительным шагом на пути ее решения может стать урегулирование вопроса государственных закупок».

По итогам заседания было принято решение создать при комитете рабочую группу, которая детально проанализирует ситуацию в легкой промышленности и разработает программу поддержки отрасли.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада Украины приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

Справка УНИАН. В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.