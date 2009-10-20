Луценко: адвокаты пострадавших детей требуют у нардепа 2 миллиона

В числе трех версий, которые рассматривает следствие по делу о развращении несовершеннолетних детей, есть и версия искусственного создания доказательств по делу с целью получения материальной выгоды потерпевшей стороной.

Об этом заявил глава МВД с трибуны Верховной Рады во время открытых слушаний информации относительно скандала вокруг развращения детей, якобы при участии работников Артека и народных депутатов Украины. Две другие версии, по словам министра – это изнасилование детей отцом или изнасилование отцом при участии третьих лиц.

“За два дня – позавчера и вчера ночью”, заявил министр, сотрудники МВД зафиксировали несколько контактов адвокатов матери потерпевших детей с одним из подозреваемых в причастности нардепов, которые “требовали у депутата 2 миллиона долларов”. По словам Луценко, эта сумма, якобы должна быть выплачена за то, чтобы дети “перестали узнавать нардепа”.

Министр заявил, что эти факты зафиксированы аудио и видео средствами в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.

“Мы ожидаем сообщений о том, что люди задержаны и будут отвечать согласно действующего законодательства”, - так министр ответил на вопрос из зала.