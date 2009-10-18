Порошенко посетил Швецию

В субботу министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО осуществил рабочий визит в Швецию, где принял участие в международной конференции высокого уровня, посвященной Восточному партнерству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, во время пребывания в Швеции П.ПОРОШЕНКО провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Швеции, председателем Совета ЕС Карлом БИЛЬДТОМ.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие Украины и ЕС в период шведского председательства в Евросоюзе.

Основное внимание было уделено вопросу подготовки к очередному Саммиту Украина-ЕС, который состоится 4 декабря в Киеве.

Стороны обменялись мнениями о состоянии переговорного процесса относительно подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая создание зоны свободной торговли.

Был обсужден вопрос активизации переговоров о внедрении безвизового режима между Украиной и ЕС, а также перспективы имплементации инициативы «Восточное Партнерство».