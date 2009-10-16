Наша Украина взяла тайм-аут - своего кандидата назовет позже

Партия “Наша Украина” планирует провести съезд в поддержку своего кандидата в Президенты с 1 по 8 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила председатель политсовета “Нашей Украины” Вера УЛЬЯНЧЕНКО после заседания политсовета.

Она отметила, что президиум партии будет отрабатывать этот вопрос, на данный момент планируется провести съезд в срок с 1 по 8 ноября.

“Решение будет приниматься с 1 по 8 ноября включительно”, – сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.