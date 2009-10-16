Ключковский: новый закон о выборах Президента возвращает страну в 2004 г

Последняя редакция Закона о выборах Президента Украины фактически будет легализовать те нарушения, которые происходили во время избирательного процесса в 2004 году. Об этом заявил народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ на заседании дискуссионного клуба Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП).

Как передает корреспондент УНИАН, при этом депутат подчеркнул, что такая точка зрения отражает его личную позицию.

По словам Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, закон содержит ряд неконституционных изменений, противоречащих принципам избирательного процесса. Одним из самых грубых нарушений стала норма об обжаловании результатов. Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ считает, что положение о прекращении осуществления по делу после двух дней рассмотрения дела является беспрецедентным. «Такого не знает процессуальное законодательство ни одной другой страны», - отметил депутат.

Повышение избирательного залога до 2,5 млн. грн. народный депутат рассматривает как имущественный ценз, позволяющий баллотироваться в президенты лишь зажиточным людям.

«Полный перечень норм, не отвечающих Конституции, содержится в представлении народных депутатов. Ожидаю, что решение Конституционного Суда по этому вопросу появится еще до старта кампании», - отметил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 14 сентября обратился в Конституционный Суд с конституционным представлением о соответствии Конституции Украины (конституционности) отдельных положений закона «О выборах Президента Украины» в редакции, принятой парламентом 21 августа 2009 года после преодоления вето главы государства.

В Конституционном Суде есть еще одно представление по этому же поводу, которое подали 48 народных депутатов.

Изменения в законодательство по выборам Президента Украины рассмотрела и Венецианская комиссия.

12 октября заместитель главы Секретариата Президента - Представитель Президента в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК направила в КС заключение Венецианской комиссии об изменениях к Закону о выборах Президента Украины. По ее словам, Венецианская комиссия, рассмотрев изменения к Закону о выборах Президента, изменения к Уголовно-процессуальному кодексу и изменения к Уголовному кодексу в части, которые касаются выборов Президента, вынесла критическое заключение, отметив, что эти изменения отбрасывают на шаг назад законодательство Украины. Венецианская комиссия констатировала, что некоторые из поправок не отвечают международным стандартам. Венецианская комиссия обратила внимание на недостатки новых изменений в отношении регистрации наблюдателей, избирателей, в отношении процедуры выдвижения и регистрации кандидатов; в отношении использования СМИ; в отношении положений, касающихся общественного наблюдения за выборами; принципов формирования избирательных комиссий, а также способов обжалования действий в ходе как избирательной кампании, так и итогов голосования.

* * * МАУП является крупнейшим негосударственным высшим учебным заведением в Украине. В академии учатся около 45 тысяч студентов. Дискуссионный клуб МАУП начал свою работу в 2008 году. Формат клуба предусматривает приглашение ведущих политиков, чиновников, общественных деятелей и бизнесменов, которые, кроме столичной студенческой аудитории, имеют возможность пообщаться в интерактивном режиме видеоконференции со студентами филиалов Академии.