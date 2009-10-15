Кучма советует сделать харакири педофилам из Артека

Бывший президент Украины Леонид КУЧМА считает недопустимым без выводов следствия обнародование информации об «артековских событиях».

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во время интернет-моста Киев-Москва-Кишинев-Тбилиси.

«То, что сегодня вокруг «Артека» происходит, комментариям никаким не подлежит. «Артек» - это имя Украины, фирменный знак. Как можно так, не разобравшись, выносить на обсуждение всего мира», - сказал Л.КУЧМА.

При этом он подчеркнул, что если данная информация окажется «уткой», то в этом должна жестко разобраться прокуратура. «А если - правда, харакири делать тому, кто так поступал», - подчеркнул экс-президент.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО 14 октября заявлял, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей, которые отдыхали в «Артеке», выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу в качестве свидетелей.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что отец этих детей, который работал журналистом, расстался с женой, однако она иногда разрешала ему брать их с собой на отдых, в частности в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.

Также установлено, что пострадавших детей, которые находились в «Артеке», вывозили на частную квартиру, где отец и другие, не установленные пока лица, совершали с ними действия, которые квалифицируются как развращение.