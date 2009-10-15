Концерт к 65-й годовщине освобождения Украины от фашистских захватчиков

Сегодня, 15 октября, в 18:00 в Национальном дворце искусств «Украина» (ул. Б.Васильковская, 103) ветеранов Второй мировой войны поздравят с Днем освобождение Украины от фашистских захватчиков.

Инициатор проекта - политик, экономист и общественный деятель Сергей ТИГИПКО.

К сожалению, украинская власть проигнорировала юбилей освобождения Украины. Кроме того, в прошлом году праздник даже пытались изъять из списка государственных. Следовательно, безразличное отношение к этой дать стимулировало создание Общественного комитета празднования 65-летия Освобождения Украины. Приобщиться к деятельности негосударственной организации приглашены все неравнодушные – и те, кто может профинансировать подобные акции в своих регионах, и те, кто имеют свободное время навестить ветеранов.

Телефон прямой линии: 8-800-502-76-20.

15 октября на концерте будут выступать заслуженные и народные артисты Татьяна ПИСКАРЕВА, Александр ВАСИЛЕНКО, Надежда КРУТОВА-ШЕСТАК, квартет «Гетьман», Валентина СТЕПОВАЯ, Иво БОБУЛ, Заслуженный академический Ансамбль песни и пляски Вооруженных сил Украины.

Для аккредитации обращайтесь к представителю пресс-службы Татьяне КОЗЫРЕВОЙ по телефону: (067) 507-55-23.