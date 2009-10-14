Нардеп Уколов заявляет о своей непричастности к скандалу в Артеке

Народный депутат Украины от БЮТ Виктор УКОЛОВ заявляет о своей непричастности к скандалу, связанному с развращением детей в "Артеке".

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на официальном сайте БЮТ .

"К этой грязи и к этому скандалу я не имею никакого отношения. Хорошо понимаю, что моя фамилия упомянута лишь с целью дискредитации политической силы, к которой я принадлежу", - отметил В.УКОЛОВ.

"Концепция скандала, по моему убеждению, проста: представители Партии регионов, уголовное прошлое лидера которой известно всей стране, пытаются загрязнить криминалом все вокруг", - заявил он.

В.УКОЛОВ также отметил, что "повергнут в шок, что страшная трагедия в семье потерпевшей используется для политической борьбы". "Я решительно осуждаю такие методы грязной политики", - заявил нардеп.

Он также обратился к СМИ с просьбой "не принимать участие в превращении преступления и трагедии в политическую провокацию". "В каждом случае распространения политических спекуляций я буду немедленно подавать иск в суд", - предупредил он.

Ранее депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”, к чему были причастны и сотрудники лагеря.

Руководство “Артеку”, в свою очередь, заявило, что факты развращения детей к центру не имеют никакого отношения.

Позже стало известно, что по этому вопросу депутат нардеп Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО подавал многочисленные депутатские обращения Президенту, Генпрокуратуре и МВД.

Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также заявил, что в скандале фигурируют три нардепа.

Как пишет УП, депутатское обращение Г.ОМЕЛЬЧЕНКО от 7 сентября в связи с чрезвычайными событиями в "Артеке" на имя Президента В.ЮЩЕНКО было обнародовано в "Живом журнале" интернет-пользователя lumpen, пишет "Украинская правда ". Там упоминается нардеп от БЮТ Виктор УКОЛОВ.