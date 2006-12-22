Ющенко хочет стратегического сотрудничества на длительное время

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что к следующему заседанию Украинско-Российской межгосударственной комиссии стороны выйдут на подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

В.ЮЩЕНКО высоко оценил работу, проведенную двумя сторонами по наработке меморандума о стратегическом партнерстве Украины и России.

Он отметил, что это важный документ, который закрепляет стратегическое сотрудничество на долгое время.

Президент Украины выразил надежду, что на следующем заседании комиссии меморандум будет подписан. Он подчеркнул, что Украина и Россия должны действовать как надежные партнеры и друзья.