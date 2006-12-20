Луценко готов помочь оппонентам Черновецкого

Советник Президента Украины, экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о своей готовности принять участие в процессе смены власти в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“На сегодняшний день я готов представить свои энергию и ум в распоряжение тех, кто хочет сменить киевскую власть”, - заявил, в частности, Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, “господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ действительно уступает самые лучшие, самые системные вещи, которые должны принадлежать киевской общине, пришельцам из разных регионов Украины. Речь идет не только о донецком клане, о семейном клане можно говорить еще дольше, к сожалению”.

Говоря о том, что сегодняшняя власть столицы демонстративно делает то, что ей нужно, Ю.ЛУЦЕНКО “показательным” назвал вчерашнее сессионное заседание Киевсовета, отметив: “Им уже и трибуну заблокировали, и президиум заклеили , а они монотонно объявляют, кому какой участок киевской земли раздается, с фамилиями, не прячась! Они ничего не боятся, они плюют в людей, и я хочу, чтобы люди ответили им адекватно – как украинцы всегда отвечали чужинской власти”.

При этом он отметил: “Самооборона – это единственный выход из ситуации, когда мы не можем рассчитывать на институты власти”.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ЛУЦЕНКО объявил о создании Гражданского движения народной самообороны, которое, по его словам, будет противостоять “беспределу власти” и “возвращению кучмизма”.