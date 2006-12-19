Депутаты от БЮТ и Нашей Украины заблокировали в Киевсовете трибуну

До 30 депутатов от БЮТ и “Нашей Украины” заблокировали трибуну в зале заседаний Киевсовета, где сейчас проходит сессия Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, блокирование началось сразу после того, как секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ перешел к рассмотрению в повестке дня вопросов собственности и землепользования.

Депутаты заклеили черной непрозрачной пленкой стекло, отделяющее президиум от основного зала, где размещены депутаты, поэтому председательствующий О.ДОВГИЙ и Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не могут видеть, что происходит в зале, пока не встанут с мест. В то же время они пытаются проводить сессию. Решения принимаются без обсуждения. В зале включены сирены. Названия проектов документов, по которым предлагается голосовать, высвечиваются на табло в зале. Таким образом, сессия принимает решения.

Только что в зале выключили свет и депутаты голосуют в темноте.

Сессия продлена с 20.00 до 22.00.

Как сообщал УНИАН, БЮТ и “Наша Украина” требуют прозрачного принятия решений по землеотводу и вопросам собственности. По их убеждению, сейчас в Киевсовете происходит “дерибан” столичной земли.