Янукович принял решение относительно Тарасюка

Правительство обратится в Верховную Раду и к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой назначить временно исполняющего обязанности министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам после заседания Кабинета Министров, комментируя инцидент с министром иностранных дел Борисом ТАРАСЮКОМ, который планировал принять участие в заседании правительства.

«Сенсации не будет. Мы рассмотрели вопрос относительно инцидента с ТАРАСЮКОМ и приняли решение обратиться к ВР и к Президенту в связи со сложившейся ситуацией в Министерстве иностранных дел», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр уточнил, что просьба будет заключаться в определении лица, которое будет временно исполнять обязанности главы МИД. «Согласно положению о Министерстве иностранных дел, временно исполнять обязанности министра должен первый заместитель министра», - отметил он.

«Лучше было бы, чтобы Президент определился, кто это будет. Если Президент не определится, соответствующее решение примет Верховная Рада», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он уверен, что решение о руководстве МИД должно быть принято как можно скорее. «Потому что государство не может быть в таком состоянии, когда министр иностранных дел не работает», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 декабря приняла постановление об отставке Б.ТАРАСЮКА с должности главы МИД. Однако Шевченковский районный суд Киева прекратил действие постановления, а Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о продолжении выполнения Б.ТАРАСЮКОМ обязанностей министра иностранных дел.

Сегодня Б.ТАРАСЮКА во второй раз не пустили на заседание Кабмина. В частности, депутаты от Партии регионов заблокировали вход министру.