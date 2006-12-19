Антикризисная коалиция считает, что Ющенко должен принять бюджет на ура

Антикризисная коалиция заявляет, что правительство максимально учло предложения Президента в бюджет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая в парламенте, заявил лидер фракции СПУ Иван БОКИЙ.

Он заявил, что целью тех, кто затягивает принятие бюджета на 2007 год, является дестабилизация ситуации в государстве.

«Окружение Президента советует главе государства сделать именно такой подарок гражданам на Новый год», - сказал И.БОКИЙ.

По его словам, Президент должен был поддержать предложенный правительством вариант бюджета.

И.БОКИЙ считает, что глава государства должен был приветствовать предложения правительства, направленные не на проедание, а на развитие экономики.

«Для выхода из стагнации нужна политическая воля и время», - сказал он, и добавил, что целью тех, кто блокирует принятие бюджета на 2007 год, является роспуск ВР и отмена политреформы.