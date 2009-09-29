У Винского говорят, что скоро про Тимошенко не дадут и подумать плохо

Народный депутат Украины, заместитель председателя Центрального оргкомитета народно-патриотического объединения “За демократию и справедливость” Геннадий ЗАДИРКО инициирует открытие дисциплинарного производства в отношении судьи Печерского районного суда г. Киева, который принял решение о запрещении рекламы, направленной против премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе этой организации, соответствующее обращение Г.ЗАДИРКО направил в Высшую квалификационной комиссии судей Киевского апелляционного округа.

“Это беспрецедентное решение в современной украинской истории и судебной практике. По сути, вместо того, чтобы рассматривать конкретный случай с конкретным роликом, как того требует законодательство, судья принимает решение по всем подобным случаям заранее и распространяет действие судебного постановления на всех без исключения граждан Украины”, - сказал Г.ЗАДИРКО.

По его мнению, суд, вынося данное постановление, вышел за рамки исковых требований и обеспечил иск противозаконным способом, создав фактически новую норму права. “Не проводилась даже экспертиза ролика, хотя законом “О рекламе” четко определяются органы, имеющие право признавать рекламу недобросовестной. То есть, суд превысил свои полномочия, взяв на себя неприсущую ему функцию”, - подчеркнул политик.

Г.ЗАДИРКО также считает, что благодаря такому решению суда, Ю.ТИМОШЕНКО получила возможность и в дальнейшем защищать свои права в похожих случаях на основании этого решения без дополнительных решений судов, а это нарушает конституционный принцип равенства граждан.

“Сегодня запретили говорить о ТИМОШЕНКО плохое, завтра она запретит людям думать о себе плохо, а послезавтра мы узнаем, что солнце светит благодаря ей, и все должны будут считать так же”, - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд города Киева постановлением от 22 сентября запретил распространение любой «недобросовестной» рекламы, касающейся деятельности премьер-министра, председателя партии «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

В иске «Батьківщини» речь шла о запрещении ответчику и любым другим физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности, размещать на биг-бордах, других внешних рекламных носителях, радио и телевидении, сети Интернет, в электронных СМИ любую «недобросовестную» рекламу, касающуюся деятельности Ю.ТИМОШЕНКО.