Скандал в крымском парламенте: Гриценко «вычистил» оппонентов

Сегодня депутаты Верховной Рады Крыма уволили ряд оппонентов крымского спикера Анатолия ГРИЦЕНКО с должностей в Совете министров и парламенте автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, кадровые решения принимались на внеочередном заседании крымского парламента «пакетом», без обсуждения. Заседание продлилось несколько минут.

Так, депутат ВР АРК от партии «Союз» Владимир КЛЫЧНИКОВ уволен с должности председателя Постоянной комиссии ВР Крыма по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам. Этот пост занял депутат из фракции Блока «За Януковича!» Павел ИЕНО.

Член фракции «Курултай-Рух» Абмажит СУЛЕЙМАНОВ сменил депутата от «Союза» Игоря ДЫШЛЕВОГО в должности главы Постоянной комиссии парламента по аграрным и земельным вопросам.

Депутат от «Союза» Светлана САВЧЕНКО уволена с должности главы Постоянной комиссии ВР Крыма по соцвопросам, здравоохранению и делам ветеранов. Этот пост пока остается вакантным.

Депутат из фракции Блока «За Януковича!» Петр ЗАПОРОЖЕЦ лишился должности председателя Контрольной комиссии ВР Крыма по вопросам приватизации. Вместо него этот пост занял Сергей КАЗАЧЕНКО – член фракции «Крым», сформированной «Блоком Куницына».

Депутат Евгений МИХАЙЛОВ (фракция Блока «За Януковича!») уволен с должности первого вице-премьера Крыма. Этой же должности лишился Эдуард ГРИВКОВСКИЙ (член партии «Союз»).

Вместо них должности первых вице-премьеров заняли депутаты из фракции Блока «За Януковича!» Татьяна УМРИХИНА и Николай КОЛИСНИЧЕНКО. Ранее они работали на должностях заместителей председателя Совмина АРК.

Депутат из фракции «Крым» Виталий СТАДНИК назначен на должность вице-премьера АРК.

Анатолий ПЕТРОВ (которого поддерживала партия "Союз") уволен с должности министра ЖКХ Крыма. Вместо него назначен Владимир БАЖЕНОВ, который ранее уже работал на этом посту.

Кроме того, из-за достижения предельного возраста прохождения госслужбы Сервер САЛИЕВ освобожден от должности председателя Республиканского комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. Вместо него на эту должность назначен Эдуард ДУДАКОВ.

Как заявил журналистам депутат-оппозиционер Александр СВИСТУНОВ (глава партии «Русский блок»), «нарушено все. Вопросы должны зачитываться, процедура голосования должна быть представлена от начала и до конца».

«В Крыму организовывается частное предприятие, которое возглавляет господин ГРИЦЕНКО, который назначает, кого хочет и как хочет», - добавил он.

В свою очередь А.ГРИЦЕНКО подчеркнул: «Все решения приняты в строгом соответствии с регламентом, попытки обжаловать решения обречены на провал».

В ответ на решения крымского парламента лидер Русской общины Крыма, первый вице-спикер парламента автономии Сергей ЦЕКОВ, глава комиссии ВР Крыма по науке и образованию Анатолий ЖИЛИН (представитель Русской общины) и руководитель комиссии по культуре, делам молодежи и спорту Олег РОДИВИЛОВ (лидер крымской организации партии "Русский блок") заявили об уходе со своих постов.

Как сообщалось, ситуация в крымском парламенте обострилась в конце прошлого года.

В начале сентября 2009 года А.ГРИЦЕНКО вернул группе депутатов-оппозиционеров (представителям Русской общины, партий "Союз" и "Русский блок") документ с требованием созвать внеочередную сессию для рассмотрения вопросов о его отставке и отчете правительства автономии.