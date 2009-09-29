Януковича обвиняют в убийстве Партии регионов

Лидер Партии регионов Виктор Янукович "убивает будущее" Партии регионов.

Об этом в эфире 5 канала сказал депутат от фракции регионалов Василий Киселев, который подал заявление о выходе из партии.

"Это просто слив партии", - заявил он.

"Передо мной поставили вопрос сдать партию, указали кому, а это значит сдать партию под криминал в Крыму. Те, кто это затеял не думают о будущем партии", - сказал регионал.

"Я не хочу, чтобы Партию регионов, некогда монолитную и мощную ожидала судьба НДП или СДПУ(О)", - отметил Киселев.

"Я написал заявление в президиум, в котором указал, что я выхожу из партии, и пока эту партию возглавляет Янукович, потому что он сегодня убивает будущее партии, мне в этой партии делать нечего", - сказал депутат.

"Знаю под кого укладывают Партию регионов в Крыму. Ко мне претензий не было и нет. Мне и Янукович говорит: к вам претензий нет, но сдай партию и уходи в центральный штаб.

А я не отдам", - подчеркнул он.

Киселев заявил, что Янукович "говорил в Крыму, что это конфликт между Гриценко (крымским спикером) и Киселевым". "Я категорически не согласен", - добавил депутат.

"До прихода его на пост спикера у нас было все прекрасно в организации, как только он пришел они решили будущие выборы построить совсем по-другому принципу, чтобы все, кто партию создавал, были подносчиками снарядов у тех, кто сегодня обложил крымчан, симферопольцев в частности, непомерным оброком", - заявил Киселев.

"Потом, когда я вызвал того, на кого указали пальцем, и сказал – ты что творишь? Он пригрозил ломиком проломить мне голову", - сказал он.

"Тогда я начал активно поддерживать Москаля (начальника крымской милиции Геннадия Москаля) в его борьбе против этих элементов. Мы с Москалем в разных политических силах, в разных полюсах, но по духу мы с ним солидарны", - отметил депутат.

Киселев подчеркнул, что написал заявление о выходе из партии из-за нежелания, чтобы "наши оппоненты, в первую очередь из БЮТ, торжествовали, злорадствовали по поводу раскола в Партии регионов".

При этом депутат заявил, что его заявление еще не рассмотрено и он пока остается членом партии.

Украинская правда