Во Львове открывается украинско-польский экономический форум

29 сентября – 1 октября во Львове будет проходить третий украинско-польский экономический форум на тему: „Украина-Польша: общие вызовы и интересы”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, в рамках форума польские и украинские представители бизнеса и местного самоуправления будут иметь возможность дискутировать, представлять свои программы, консультироваться относительно того, какими инструментами должны владеть и пользоваться политики, чтобы во время кризиса дать новый импульс экономическому сотрудничеству между Востоком и Западом, находить новые возможности для совместных инвестиций.

Участники форума также смогут очертить свои ожидания от инициированной Польшей программы ЕС “Восточное партнерство”.

Организаторами форума выступили польско-украинский фонд сотрудничества PAUCI, Львовский облсовет, независимый культурологический журнал «Ї», Польско-украинская торговая палата и Агентство развития промышленности.