Янукович нашел место Украины в новой системе европейской безопасности

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украина в новой системе коллективной безопасности Европы должна сохранить внеблоковый статус и выступить объединительным фактором между Европой и Азией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии.

«Мы видим, как изменяется сейчас риторика в вопросах психологии безопасности и, бесспорно, европейской безопасности», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что уже в ближайшем будущем начнется процесс создания новой системы коллективной безопасности на европейском континенте.

«Мы видим свое место в новой системе европейской безопасности как внеблокового государства, которое может проводить объединяющую политику для европейских и азиатских стран», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.