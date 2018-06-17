Азаров: вся эта власть — один беспрерывный скандал

Азаров: вся эта власть — один беспрерывный скандал

16:31, 25 сентября 2009
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О какой демократии можно говорить при беспросветном голодном существовании?.. Мы поднимемся, если нам удастся найти свою нишу в области новейших технологий... Интервью 

С Николаем Яновичем мы разговаривали на его правительственной даче в Конче-Заспе, где все говорит о том, что свое пребывание в оппозиции Николай Азаров расценивает как положение противоестественное и временное. Он уверен, что пять лет правления «оранжевых» привели к социально-экономической деградации страны и к утрате людьми веры в какие-либо идеалы. А Виктор Янукович, даже несмотря на некоторую политическую неадекватность, может эту веру восстановить, так как умеет принимать правильные решения. За это Николай Янович и готов простить своему лидеру человеческие слабости

Николай Янович, вы — один из основателей Партии регионов, так сказать, идейный боец партии. Оправдала ли ПР ваши надежды?

Николай АзаровВ целом да. Конечно, есть отдельные моменты, которые вызывают неудовлетворенность. Прежде всего эти моменты связаны с событиями 2004 года, когда крупнейшая политическая сила страны не сумела противостоять тем процессам и тому сценарию, который был реализован в Украине. Безусловно, вызывает неудовлетворенность ситуация, сложившаяся в 2007 году, когда произошел незаконный роспуск Верховной Рады. Но не бывает так, чтобы история складывалась из одних побед. На мой взгляд, поражения и ошибки только закаляют.

Есть и «болезни роста». Мне, как одному из основателей этой политической силы, хотелось бы видеть больше определенности, конкретности, больше идеологической обозначенности. Безусловно, в основе деятельности партии должна лежать идеология, но эта идеология должна быть не такой заскорузлой, как у коммунистов или РУХа, она должна быть применима к реалиям сегодняшнего дня.

А если говорить о реалиях сегодняшнего дня, то каковы они? Наши люди и раньше не были особо уверены в своем будущем. Но, по крайней мере, пока страна развивалась, была какая-то определенная надежда на постоянную работу для себя, а в будущем — и для детей. А сейчас, встречаясь с простыми людьми, я вижу в их глазах отчаяние. Они не уверены в завтрашнем дне. Большинству наших граждан просто трудно выжить. Нет смысла говорить о демократических свободах, когда перед человеком стоит задача накормить семью. О какой демократии можно говорить при беспросветном голодном существовании?

А у вас лично бытие определяет сознание?

Все мы, материалисты, воспитаны в материалистической школе. Я, как вы знаете, физик по образованию. Довольно неплохой физик, докторскую защищал в пограничной области: физика, геология, математика. Но я, например, не могу объяснить с физической точки зрения появление огня в Иерусалиме на Пасху. Может быть, потому, что мы пока еще многого не знаем: физика неисчерпаема как наука. Но на базе того, что мы знаем, объяснить снисхождение благодатного огня невозможно. Поэтому хоть бытие, конечно, в значительной мере и определяет сознание, но воспитывался я в глубоко верующей семье.

Вера была не показная, чтобы где-то там со свечкой отстоять или в дань традиции пойти к обедне. Потому что семья была трудовая, было не до соблюдения обрядов. Но на самом деле семья была глубоко верующая. Меня воспитывали бабушка с дедушкой. Вера прививалась не специально, я не помню каких-то тематических бесед. Просто я видел, как они живут, как поступают. По сей день думаю, что привить истинную веру нельзя назиданием, нравоучениями или уроками. Ее можно привить только собственным примером. Я видел, как бабушка относилась к своим близким, к чужим людям, что она при этом говорила, что делала. В понятие веры я включаю не ритуалы, а именно поведение человека. Прежде всего дела человека должны отвечать определению «верующий человек». А если он стоит со свечкой и одновременно обманывает или ненавидит, плетет интриги, устраивает заговоры, то какой он верующий?

Вернемся с небес на землю. Вы сами отметили схожесть событий 2004 и 2007 годов, когда Партия регионов оказывалась не готовой к вызовам времени. Вы не находите, что «регионалы», мягко говоря, слегка неадекватны современному моменту?

Если говорить о событиях 2004 года, то там реализован сценарий, который был материально, финансово обеспечен. Мы видим это на примере других стран: Грузия и Сербия до нас, Киргизия — после нас. Термин «цветная революция» уже вошел в историю как технология. Используется момент выборов, когда действующая власть по закону становится объектом оценки, и в этот момент начинает работать технология искажения общественной оценки. Используется фактор социальной неудовлетворенности людей, им даются завышенные обещания, то есть создаются условия для того, чтобы народ обманулся. С помощью такой технологии определенная группировка приводится к власти.

В 2004 году мы не то что были растеряны, нет. Просто организационно оказались неспособны противостоять этой технологии. Нельзя винить и общество, которое поддалось технологической обработке. Люди хотели как лучше, и имели на то основания, не боялись перемен. Потому что была стабильность и некая уверенность в завтрашнем дне. И хотя в 2004 году мы знали, что все это готовится, однако не смогли предвидеть такой масштаб. Это первое. А второе — я лично до конца не мог поверить в то, что народ пойдет на поводу. Недооценил эффекта концентрированных массовых событий в одной точке — в столице, в Киеве. Рассчитывал, что у нас все-таки образованные люди, они видят, что страна набрала очень высокие темпы развития, на тот момент самые высокие в Европе, что мы действительно стали жить лучше, что начали осуществляться реформы. При всей непоследовательности чувствовалось, что мы все-таки стоим на правильном пути и делаем разумные вещи. Иногда медленно, иногда ошибаемся, но в целом было абсолютно правильное движение. Тем более что у нас были масштабные проекты по созданию Единого экономического пространства с Россией, Беларусью, Казахстаном. Мы одновременно вели переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию, были в неплохих отношениях с Европейским союзом, имели сбалансированную внешнюю и внутреннюю политику. Да, еще бы лет десять — и Украину было бы не узнать. Поэтому я думал, что подавляющее большинство людей поддержат нас, но этого не произошло. В этом был просчет, была ошибка, безусловно. Но уже события 2007 года (роспуск парламента. — Weekly.ua) так оправдать нельзя.

Думаю, тогда мы не смогли организовать наших сторонников: сказалась размытость идеологических позиций, которая была присуща на тот момент Партии регионов. Я сознательно больше говорю об ошибках, а не об успехах, хотя можно было бы сказать, что немало сделано и хорошего.

Тем не менее эти ошибки во многом перечеркнули тот позитивный вклад, который мы внесли в развитие страны.

Вы по-прежнему думаете, что на выборах люди будут руководствоваться разумом?

Я рассчитываю на то, что уж на этот раз люди начнут думать головой, не поддадутся всяким лозунгам, а будут реально смотреть на то, что произошло в их жизни, сравнивать. Когда-то нас упрекали: верните Юлю, и бензин будет по 3 гривни за литр. Вернули Юлю, уже два года она керует страной, а бензин у нас уже 7–8 гривен. Я могу привести массу примеров того, что людям стало реально жить хуже, а не лучше. Поэтому ориентируюсь на то, что они сделают свой выбор осознанно. Неужели кому-то нравятся эти скандалы, которые постоянно происходят у нас во власти?!

Что вы имеете в виду под скандалами? Ситуации, подобные поездкам отдельных министров во Франкфурт?

Я имею в виду, что вся эта власть — один беспрерывный скандал. Между президентом и премьер-министром, между министрами, постоянные обвинения друг друга. Дня не проходит, чтобы кто-то кого-то в чем-то не обвинил!

Считается, что причина разногласий — в коалиционности правительства.

 Нет, причина не в коалиционности. Существует этакая «теория информационных поводов» — когда людям вместо хлеба, особенно когда хлеба нет, постоянно подбрасываются зрелища. Это еще со времен древних римлян обкатано. В Древнем Риме зрелища на голодный желудок воспринимались достаточно плохо и недолго, но в наше время существует телевидение, практически «цифровая реальность». И тут действующая власть, безусловно, мастер виртуальных декораций.

Устраивать зрелища — мастера все наши политики. Вот и Виктор Янукович в последнее время то стихи читает, то песни поет. Вам не кажется, что политическая неадекватность Партии регионов во многом определяется неадекватностью ее лидера? Одиозные личности в окружении, мутные альянсы, зарубежные чудо-технологи с их нафталиновыми месседжами. Множество рационально думающих людей, может, и пришли бы в ряды Партии регионов, но у них язык не поворачивается сказать: мой лидер — Виктор Янукович. Как вы для себя решили эту проблему?

Николай АзаровПрежде всего здесь нужно думать вот о чем: человек может иметь какие-то слабости. Мы все себе рисуем идеального лидера, но, как правило, человек не может быть идеальным. Это живой человек, прошедший определенную школу жизни. Для меня важнее всего, и этим определяется мое отношение к Януковичу, то, что это человек с огромным жизненным опытом. Он не допускает принятия необдуманных, поспешных решений. Его никогда не интересует внешняя сторона, эффектность решения вопроса. Его всегда заботит глубина решения вопроса, системность подхода. Мы с ним работаем уже не первый год, и в правительстве нами принимались порой тяжелейшие решения. Я твердо убежден в том, что при его руководстве мы будем иметь стабильность, системность и страна будет двигаться вперед. Это было доказано нашим совместным опытом, когда Украина имела самый высокий темп экономического развития. И это именно то, что сейчас нужно стране. Все эти стихи, песни и прочее — это такая мелочь по сравнению с ответственностью принимаемых Кабинетом министров решений, когда любое ошибочное решение может привести к непоправимым последствиям. А в условиях рыночной экономики — к разорению тысяч и тысяч предпринимателей. Это то, что мы сейчас наблюдаем.

Принято считать, что таковы неизбежные последствия мирового кризиса — предприниматели разоряются всюду…

Не надо списывать все на кризис, надо признать, что правительство бездействует. А когда оно действует, то ведет себя как слон в посудной лавке. Любое решение, которое приходит на ум, сразу же принимается, оформляется постановлением. Нарушается нормальная процедура принятия решений, когда каждый шаг должен быть просчитан. Свежий пример — принцип децентрализации бюджета. Идея-то в принципе хорошая, но в исполнении мы видим простую подмену понятий, все происходит ровно наоборот. И то, что правительство сейчас приняло — в Киеве по единой формуле утверждаются одновременно 12 тысяч бюджетов абсолютно всех территорий: районов, поселков, городов, областей, — это как раз не децентрализация, а максимальная централизация бюджета. Раньше делалось так. Если есть проблема в каком-то селе, которую сельсовет не может решить сам, он с этой проблемой едет не в Киев, а в свой район. Если район может решить проблему этого сельсовета, он сам закладывает средства в своем бюджете. Если же ему не хватает средств, район обращается в область. А уж если и в области не хватает средств, только тогда идет обращение к центральному бюджету. Проблема выходит на Киев лишь в том случае, если ее масштаб намного превышает масштаб сельского совета, райсовета и области. Этот принцип, который до сих пор был заложен в формирование бюджета, как раз и предусматривал формирование бюджета снизу вверх, а не наоборот — сверху вниз, как у нас будет сейчас. Я уже много лет занимаюсь бюджетными проблемами и могу с уверенностью сказать: из Киева никогда в жизни не увидишь и не узнаешь, сколько надо дать на водокачку какому-то сельскому совету. И потом, если начинаешь давать из Киева — это означает централизацию. Если ты даешь возможность решать эти проблемы на местах, закрепляя ресурсы за регионами страны, — это децентрализация. Мы же сейчас сталкиваемся с простой подменой понятий.

Чего больше принесет стране кредит МВФ — добра или зла?

Я работаю с миссиями МВФ с 1994 года, когда стал председателем бюджетного комитета ВР. Помню всех глав миссий МВФ в Украине, знаком с руководителями фонда. С каждым из них или вел переговоры, или консультировался, встречался. Они нам помогли в самый трудный для нас период, когда национальная валюта висела на волоске. Тогда эта помощь выделялась под абсолютно конкретные задачи. Например, на поддержание торгового баланса и стабильности курса национальной валюты. И никогда она не выделялась на расходы бюджета. Я недавно спросил у руководителя миссии: «У вас есть возможность в течение следующих двух-трех лет выделять Украине по $17 млрд. ежегодно?» — «Нет», — ответила госпожа Пазарбазиоглу. — «Тогда что вы делаете? Направляя деньги на проедание, вы обнуляете наши возможности выхода из кризиса».

Под эти деньги МВФ мог бы заставить нас осуществить модернизацию промышленности, например. Ведь $16,3 млрд. — это колоссальная сумма.

На сколько еще хватит резервов НБУ при нынешних темпах продажи валюты?

Для этого надо считать чистые валютные резервы. На конец этого года у нас обозначен маяк в размере $14 млрд. Этого недостаточно даже для поддержания критического импорта — нефти, газа, лекарств и т.д. Нацбанк должен принципиально отстаивать свои позиции в дискуссиях с правительством. Если он видит дефицит ресурса, например в госмонополиях, он не должен его финансировать. Он должен заставлять правительство находить этот ресурс, но не пользоваться валютными резервами для покрытия дефицита.

Как вы оцениваете практику правительственных заимствований у НБУ в этом году?

 Это просто эмиссия, направленная на погашение дефицита государственного бюджета. Этим власть в Украине активно занималась в 1994, 1995, 1996 годах. К чему это привело, большинство из нас помнит.

Что вы думаете об эмиссии на развитие? Ведь если МВФ в следующем году не даст столько же денег, другого пути у нас нет.

Я абсолютно нормально к отношусь к эмиссии. Однако она должна осуществляться в разумных пределах. Почему, например, шесть миллиардов «Юлиной тысячи» сработали в свое время на раскрутку инфляции? Потому что эти деньги пошли сразу к потребителю, прямо на рынок. А рынок не был подготовлен к их поглощению, не подкреплен ростом отечественного производства, напротив, мы открыли дорогу импорту. Таким образом, «Юлина тысяча» поддержала китайскую, польскую, турецкую экономики и подтолкнула Украину к развалу собственной экономики.

Сколько в этом году уже напечатано денег?

Когда бывший министр финансов называет такие цифры, это может повлиять на курс национальной валюты и котировки государственных ценных бумаг. Поэтому я никогда не озвучиваю прогнозы курса, размеры эмиссии и тому подобное.

Сейчас многие эксперты говорят, что украинская экономика достигла дна и падение прекратилось. Так ли это?

По моей оценке, еще хуже сделать уже просто невозможно. Могут быть ухудшения по отдельным направлениям, в отдельных отраслях. Но в целом падать ниже некуда.

Вы считаете, что экономический спад угрожает нашей государственности?

Николай АзаровГосударственность какое-то время еще просуществует, но перспектив в энергетике, металлургии, машиностроении, строительстве, в науке у нас все меньше. Мы поднимемся, только если нам удастся найти свою нишу в области инноваций, в области новейших технологий. Все остальное делает Украину просто придатком, самым низкооплачиваемым сырьевым придатком.

Когда вы прогнозируете оживление экономики?

Все зависит от действий власти. Если в стране будет продолжаться бардак, это затронет практически всех. Никто не отсидится, будет худо всем. А если будет проводиться политика модернизации, повышения покупательной способности населения, развития внутреннего рынка, то оживление мы увидим достаточно быстро — через год-два.

Андрей Зайцев, Наталья Зайцева специально для Weekly.ua

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